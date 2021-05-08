Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко растрогала сеть откровением о болезни мужа

Как передает Politeka.net, последние несколько дней звезда находится рядом со своим супругом, певцом Владом Топаловым, который угодил в больницу. Артисты не рассказали поклонникам, что произошло с Владом, однако Тодоренко решила поделиться с ними своими эмоциями.

«Чуть не потеряла тебя, @vladtopalovofficial. Когда ты пропал с радаров не на 2 часа, как планировали, а на 9, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слёзы!», - отметила Регина.

По ее словам, когда она услышала голос мужа, сразу же вспомнила, как в первые месяцы знакомства наслаждалась его «согревающим ласковым тембром».

«Такие ситуации, как операция, устраивают настоящую встряску, пробуждают заснувшие вулканы чувств, заставляют обратить внимание на детали, и радоваться каждой улыбке и взгляду любимого человека!», - подчеркнула звезда.

Стоит отметить, что некоторых поклонников разозлил тот факт, что Тодоренко не рассказала причин госпитализации Топалова. Ее даже сравнили с Ольгой Бузовой, которая на днях тоже оказалась в больнице.

«Что случилось то? Бузова, Топалов..закидывают интриги..ужас», - пишут люди.

Напомним, что Тодоренко из "Орла и решки" похвасталась новым свершением в России, повторив за Бузовой: "Иногда сложно…".

Как Politeka писала, что Тодоренко из "Орла и решки" с мужем попали в больницу, появились кадры: "Слава Богу, что живой...".

Также Politeka сообщала, что Тодоренко из "Орла и решки" излила душу о происходящем в семье: "Я плохая мать".