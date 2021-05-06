Відома українська телеведуча і співачка, зірка "Орел і решка" Регіна Тодоренко з'явилася в лікарні разом з чоловіком

Подружжя здивувало спільними кадрами з лікарні, передає Politeka.net. Відомо, що пара знайома з 2017 року, вона зіграла весілля, а зараз виховує маленького сина.

Закохані часто діляться спільними кадрами у себе на сторінках в Інстаграм. Цього разу Регіна Тодоренко просто не на жарт здивувала шанувальників фото з лікарні. У кадрі Топалов лежить на ліжку, коли Регіна посміхається і робить селфі.

"Слава Богу, що живий♪ Я люблю тебе! У горі і в радості, в хворобі і в здоров'ї я з тобою! ❤ ️ 😭 ",- зазначила Регіна, так і не написавши причину, по якій вони опинилися в лікарні.

За півгодини публікація зібрала приблизно 30 тисяч лайків і багато коментарів.



"А що сталося?", "злі люди просто, ось і все", " Здоров'я і сил🥺", "що сталося! ДАЙ БОГ ЗДОРОВ'Я!🙏 🙏 🙏 ", "Здоров'я-здоров'я вашій родині.... ❤ ️ 🙌 🙌 🙌 ", "для того щоб нагадувати, що вони теж люди, які не дивлячись на популярність, не можуть вплинути на своє здоров'я", " Що з Владом? Поясніть, Я не в курсі. Мені його дуже шкода", " а що у вас сталося❤️❤️❤️", " Стало погано ! Впав в непритомність ! Люди не підозрюють що у всіх одне і теж ! І що посприяло 🤔", " швидше поправляйтеся🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.