Украинская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая была фавориткой Влада Ямы на «Танцях з зірками-2019», показала своего маленького сына

Как передает Politeka.net, в 2017 году Анна родила сына Романа от экс-нардепа и олигарха Александра Онищенко. Сына гимнастка воспитывает сама, так как с отцом ребенка они расстались. На свежих кадрах Ризатдинова засветила мальчика, который очень сильно похож на своего отца. Звезда позировала с огромным букетом цветов.

«С днём матери. Слово "мама" у каждого вызывает теплые и приятные эмоции. Ведь это самый близкий, самый родной и любимый человек. И лично мне невероятно повезло с мамой. Она тот человек, который никогда не подведет. К сожалению, в детстве и юности мы этого не понимаем. А вот уже в более зрелом возрасте я четко начала осознавать, что ближе нее нет никого», - заявила Ризатдинова.

В комментариях звезде оставили несколько отзывов.

«Как же Ваш сынишка похож на папу, а миленький как мама. Счастья Вам и всего наилучшего, Вы будете счастливой, потому как оооочень этого заслуживаете», «Американский флаг на заднем плане? Может вы не хотите, чтоб все знали, где вы? Happy mothers day!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" в мини и необычной сеточке показала топ весенних образов: "Шикарные ноги".

Как Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова приоткрыла закулисье съемок нового шоу: "Из области фантастики".

Также Politeka сообщала, что любимица Ямы из "Танців з зірками" после двух операций обратилась к женщинам: «Чтобы потом не пришлось мучиться…».