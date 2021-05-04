Знаменита українська художня гімнастка Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями на " Танцях з зірками-2019», розповіла про свою проблему

Як повідомляє Politeka.net, спортсменка поділилася одкровенням у своєму Instagram.

Різатдінова перенесла операцію з видалення виниклого після пологів діастаза. Однак, як виявилося, на цьому її муки не закінчилися.

"Над пупком, де мені зашивали діастаз, утворилося невелике ущільнення. І це дуже сильно лякало. Лікарі радили не хвилюватися і говорили, що з часом це пройде. Але нічого не змінювалося. Після цього мені сказали робити LPG-масажі. Я прислухалася і все виконувала, але ущільнення не розійшлося», - поділилася гімнастка.

Виявилося, що це післяопераційний фіброз.

"Уявіть: на тлі плоского живота зверху ущільнення. Це дуже дивно виглядає. Я розуміла, що такий живіт мені не подобається. Цей горбок псував все. І крім того, ще залишилося трохи обвислої шкіри. Природно, я випробувала всі засоби-ходила і на RF-ліфтинг, робила вакуумно-роликові масажі. Але все безрезультатно", - зізналася спортсменка.

Різатдінова зважилася на ще одну операцію. Відновлюватися було так само складно, як і в перший раз. Зараз вона задоволена своїм животом. Хоча фіброз зник не до кінця.

Гімнастка звернулася до жінок і дала пораду. Як уникнути такої проблеми.

"Відновлення-це дуже довгий процес. Тому раджу носити бандаж після пологів. А до них краще добре підготувати свою шкіру. Зараз великий спектр таких послуг-є і апаратні технології, і креми. Щоб потім не довелося мучитися наскільки років», - підкреслила вона.

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