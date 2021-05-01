Знаменита українська художня гімнастка Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", показала топ своїх стильних весняних образів
Як повідомляє Politeka.net, спортсменка поділилася новим постом у своєму Instagram. З приходом весни Різатдінова, як і багато інших, вирішила оновити свій гардероб. Знаменитість показала найвдаліші образи на нових фотографіях.
Так, на одному з фото Різатдінова позувала в незвичайному біло-блакитній сукні-жакеті з обробкою з легкої, напівпрозорої тканини. Під нього зірка підодягла сукню у вигляді прозоро сіточки з намистинками.
Ще один образ спортсменки представляв з себе штани із завищеною талією і світлу кофту з блискучої тканини.
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Різатдінова також показала образ з білим піджаком і короткою спідницею.
Ще на одному фото зірка позувала в брючному костюмі з модним поєднанням кольорів: сірим і жовтим.
"Друзі, починаємо битву весняних луків. Голосуйте в коментарях, який з моїх образів вам найбільше подобається", - написала знаменитість в описі до знімків.
Її шанувальники тут же почали коментувати пост.
"Я в захваті від 3", "неперевершена", "4 просто розкішний", "дуже круті луки", "Боже, неймовірна", "Шикарно в кожному", "з такою фігурою, навіть в рубищі ви будете карколомна", "шикарні ноги Анна", - пишуть люди.
Нагадаємо, фаворитка Ями з "Танців з зірками" підкреслила свою головну гордість вузькою сукнею.
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