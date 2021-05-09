Американская модель и актриса Эмили Ратаковски в купальниках и без макияжа выглядит особенно привлекательно

Сейчас все свободное время модель уделяет семье и новорожденному сыну, поэтому в социальных сетях появляется крайте редко. Поклонники Эмили же сами публикуют самые интригующие кадры и вспоминают, почему ей удается легко восхищать своей красотой.

По словам самой Ратаковски, секретов о том, как выглядеть роскошно, у нее нет. Причем Эмили отказывается от спорта, заменяя его прогулками с домашним любимцем, йогой и тайским массажем.

Также Ратаковски очень тщательно следит за кожей, часто ее увлажняя. Как видно, поэтому, даже на пляже в купальнике она будет сиять и без косметики. В купальнике без бретелей девушка позировала поближе к камере. Легкая улыбка и выставленное вперед лицо только придало ей очаровательности.

Хорошо видно, что Эмили всегда расслаблена на съемке, будь то студийная работа или же кадры, которые делают близкие на отдыхе.

А свежее фото, на котором Эмили фактически впервые открыто показала себя после рождения сына, повергли фанатов в шок. Похоже, звезда себе не отказывает и в коктейлях. На снимке можно заметить, как Ратаковски держит в руках бокал.

«Мамина ночь; Пожалуйста, не употребляйте алкоголь, если вы кормите грудью; Замечательно🧡🧡; Мам, ладно! 😂🙌 Почему так идеально?; так красиво!!; я смотрю с уважением; Разве ты не кормишь грудью ... ты пьешь ??; Что за красота; Где мое приглашение; Как вы относитесь к кормлению? Думаю, они стали больше, чем раньше,; Теперь это то, что мы называем лучшим детским рестораном в городе, два лимона вместе🍈🍈», - отвечают фанаты.

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