Американская модель и бизнесвумен, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер во время примерки не стала ничего скрывать

Занимаясь собствннным косметическим брендом, Кайли всегда старается быть на высоте, доказывая поклонникам, что ее образны ничуть не хуже тех, которые показывают старшие сестры. И хотя девушка не модель ни фигурой, ни ростом - это не мешает Кайли часто принимать участие в необычных съемках

Девушка показала в разделе Стори личные кадры с подготовки к съемке, которые затем появились на множественных фан-аккаунтах, которые распространяют лучшие фото с Дженнер. В этот раз перед объективом она позировала действительно во всей красе.

Хоть и без макияжа, Кайли попыталась снять лучшее, засветив фигуру в платье с кружевами. Наряд с глубокими вырезами на талии и под бюстом только подчеркнул ее пышные изгибы, а отсутствие деталей акцентировало внимание именно на ее формах. Из-за открытого и не застегнутого наряда, которое сейчас свалится, Кайли также помогали одеться и помощницы.

Не секрет, что Дженнер очень гордится собой: после родов девушка смогла сбросить более 15 килограмм, поэтому всегда так или иначе выставляет напоказ свой живот.

Теперь же диетологи подмечают, что Дженнер много работала в зале, а ее округлившиеся бедра достались ей не просто так. В частности, речь идет именно о ягодицах, на которых сконцентрировано все внимание снимающего Дженнер на телефон, пока сама она быстро идет вперед, потряхивая темными волосами.

«Не видел тебя такой раньше; кокосовая долина, так красиво;легендарная девочка; королева топает; здесь нет лица и хорошо. Так лучше, но маловато будет; Могу я одолжить это платье после того, как ты с ним покончишь?; Разве она не видит мимо силикона ???; желе трясется, осторожно», - пишут в сети.

Напомним, что раскованная сестричка Ким Кардашьян превратилась в куклу Барби в розовом бикини: "Романтичная малышка".

А еще Politeka писала, что горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в прозрачном наряде показала "вишенку на торте": "Вау, эта подача".

Также Politeka сообщала, что осмелевшая Кайли Дженнер хвастнула самым "сочным", надев белье из ниточек: "Важна поза".