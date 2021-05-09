Актриса и певица Дженнифер Лопес в маленьком разноцветном боди устроила настоящее шоу

Чтобы выглядеть роскошно, Лопес уделяет много времени своим образам и старается как можно больше на концерте показать танцевальных движений, ведь считает, что просто петь перед публикой -уже скучно. Поэтому за короткий период времени артистка примерила на концерте сразу серию нарядов.

Как можно заметить, в своем фирменном стиле, знаменитость не только не стала скрывать свои пышные формы, но и максимально акцентировала на них внимания благодаря довольно крошечному лимонному боди с разноцветными вставками.

Кожаные ботфорты на шпильке, накладные локоны, заплетенные в хвост, а также нюдовый макияж превратили 51-летнюю Лопес в настоящую богиню танцев.

"Да, с такими движениями всегда будет лучшей", - пишут в сети пользователи.

Лопес танцевала довольно энергично, причем в целой толпе девушек, которые надели похожие с ней костюмы и держались за плечи друг друга, позволяя артистке в центре выделиться на их фоне

Ранее звезда была не менее откровенна на публике. В платье из тонких полосочек-линий расставило выгодные акценты. Подтянутые руки, плоский живот и округлые бедра идеально смотрятся, ведь Лопес каждый день заботится о себе, не желая рано стареть.

«Энергия на выходные ✨; Сияет как бриллиант; Одеть тебя в икону было большой честью; вы отпустите удивительную женщину, если не будете рядом с ней; 😍массивная какая; Потрясающе ✨✨; Поразительный человек!; My🔥Lo! Я люблю тебя во веки веков ♥; Очень красиво❤️❤; ваше превосходство; о, красивая девушка; И блеск никто не забирает».

Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже: "Хочется всегда любоваться".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с большим декольте показала свою настоящую любовь после расставания с женихом: "Вау, что за история".