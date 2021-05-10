Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко объяснила, почему оказалась в больнице вместе с мужем
Супруги удивили совместными кадрами из больницы, передает Politeka.net. Известно, что пара знакома с 2017 года, она сыграла свадьбу, а сейчас воспитывает маленького сына.
Влюбленные часто делятся совместными кадрами у себя на страницах в Инстаграм. В этот раз Регина Тодоренко просто не на шутку удивила поклонников фото из больницы. В кадре Топалов лежит на койке, когда Регина улыбается и делает селфи.
И наостанок добавляет, что из 102-х изданий, что напечатали об операции Влада, только 7 удостоились позвонить нам лично и удостовериться в случившемся. В такие моменты эффективнее самому написать о своей личной жизни, чем потом отбиваться от клеветы!
Напомним, что Тодоренко из "Орла и решки" похвасталась новым свершением в России, повторив за Бузовой: "Иногда сложно…".
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Как сообщала Politeka, Тодоренко из "Орла и решки" излила душу о происходящем в семье: "Я плохая мать".
Также Politeka писала, что Тодоренко из "Орла и решки" жестко раскритиковали из-за нового образа на съемках шоу "Маска": "Уже перебор".