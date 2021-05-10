Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко объяснила, почему оказалась в больнице вместе с мужем

Супруги удивили совместными кадрами из больницы, передает Politeka.net. Известно, что пара знакома с 2017 года, она сыграла свадьбу, а сейчас воспитывает маленького сына.

Влюбленные часто делятся совместными кадрами у себя на страницах в Инстаграм. В этот раз Регина Тодоренко просто не на шутку удивила поклонников фото из больницы. В кадре Топалов лежит на койке, когда Регина улыбается и делает селфи.

Телеведущая просто злая из-за неуместных заголовков в прессе "Регина в реанимации", "Вслед за женой и Влад попал в реанимацию", "Муж, Тодоренко при смерти!" - каких только заголовков не начиталась за эту неделю в разных пабликах.

"Потом выложила фото с пояснением ситуации и получила порцию комментов от диванных критиков: "Зачем выставлять свою жизнь на показ», "Операция - это Пиар", "Счастье любит тишину", ага 😂когда ты НЕпубличный человек✊", - пишет Тодоренко.

По ее словам, она не знает, удавалось ли кому-то из известных людей создать вокруг своей личной жизни облако конфиденциальности. Маловероятно, все равно случается утечка информации, и отголоски доносятся до аудитории, но уже в вывернутом наизнанку, додуманном, раздутом, виде лже-новостей.

"Именно поэтому я призываю перепроверять информацию и всегда отталкиваться от первоисточника. Сама же, когда читаю, что Уоррен Баффет покупает Акции одной популярной компаний, перепроверяю, и, оказывается, не купил, а «рекомендовал»! Такие искаженные полутона в заголовках формируют образ человека перед обществом и порой очерняют его; зачастую все они абсолютно субъективны. Сейчас первоисточником является блог, аккаунт, сайт публичного человека. Конечно, без средств массовой информации мы пропадём! Главное, чтоб информация была достоверна!", - пишет Регина.



И наостанок добавляет, что из 102-х изданий, что напечатали об операции Влада, только 7 удостоились позвонить нам лично и удостовериться в случившемся. В такие моменты эффективнее самому написать о своей личной жизни, чем потом отбиваться от клеветы!