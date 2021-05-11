Украинский боксер Александр Усик решил кардинально изменить внешний вид
Соответствующим снимком Усик поделился в Instagram-сторис.
На фото видно, что 34-летний тяжеловес решил сделал себе новую стрижку, он отрастил усы и на мочке левого уха боксера блестит сережка с камнем, который напоминает бриллиант.
На новый имидж Усика отреагировали Boxing Talk в Твиттер, авторы публикации сравнили украинского боксера со звездами фильмов для взрослых 80-х годов.
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В то же время, боксер Василий Ломаченко вместе со своим отцом покинул Украину
Об этом боксер сообщил на своей странице в Instagram.
"Пристегните ремни, мы взлетаем", - написал Ломаченко, прикрепив фото из аэропорта, где находился со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко.
Известно, что украинец вскоре сразится с Накатани, произойдет это 26 июня в Лас-Вегасе.
"За победой , чемп", "Да прибудет с тобой сила духа ", "Успеха! Победы", " Вася,ты для нас некогда непроиграл.Ты,наш Чемпион я сто раз пересмотрел твой Бой ты там выграл", - пигут украинцы слова поддержки в комментариях.
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