Умер известный украинский актер, основатель и руководитель музыкально-драматического цыганского театра "Романс" Игорь Крикунов

Сердце маэстро остановилось 11 мая, ему было 67 лет. О трагедии на своей странице в Фейсбук сообщила Диана Попова, советник мэра Киева по вопросам культуры и развития культурных проектов. Причиной смерти артиста стал Covid-19.

Крикунов родился в цыганской семье и уже с детства проявлял интерес к творчеству. Юные годы провел в Таганроге, где был худруком ансамбля "Товагеи".

После окончания Щукинского училища поступил в знаменитый цыганский театр "Ромэн", где был ведущим актером на протяжении 13 лет. В начале 80-х переехал в Киев к жене.

В 1994 году основал своей театр "Романс", которым руководил до наших дней.

Крикунов прославился, сыграв главную роль Васыля в фильме киностудии Довженко, снятого по одноименной пьесе Михайла Старицкого "Цыганка Аза" (1987) режиссера Георгия Кохана.

В 2007 году Игорю Крикунову присвоили звание Народный артист Украины.

В 2021 году он исполнил роль отца невесты в фильме Юрия Горбунова "Скажене весілля 3".

Украинцы выражают соболезнования в связи с невосполнимой потерей в мире кино и театра:

"Очень грустно... еще жить и жить!!! Вечная память талантливому человеку"; "Светлая память тебе, Игорь! Скорбим!"; "Господи, какая страшная новость... Горе... Наш Игорь дорогой... Соболезнования близким🙏🏻"; "Шокирующая весть... Господи...! Царство Небесное Вам, Игорь Николаевич..."; "Соболезнования семье. Большая потеря. В это невозможно поверить 🙏"; "Игорь... Вечная память... Как больно ((("; "О Боже, какой ужас... ((( Света и вечная память, замечательному человеку!"; "Ну как же так!".

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