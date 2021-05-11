Американская модель и бизнесвумен, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер в розовом наряде удивила образом

Кайли привыкла уделять себе и своей фигуре довольно много внимания, ведь чтобы получать позитивные отклики в сети, нужно постоянно заботиться о внешности. Даже после родов Дженнер изолировалась и сидела на диете, пока не привела фигуру в порядок. Теперь девушка без скромности может показать многое.

В частности, Кайли больше всего обращает внимание на себя при помощи полупрозрачной одежды с неизменным акцентом на бедра. Поскольку именно эта часть прославила все семейство сестричек Кардашьян, Кайли не стала исключением. Недавно она примерила розовый полупрозрачный комплект с вставками разной плотности.

Сидя с новой косметикой собственного производства, Дженнер приспустила бретельки лифа, придавая себе игривости: «мое новое очищающее средство для тающего макияжа. Я так рада, что вы, ребята, наконец попробуете!»,- написала девушка.

Фанаты ответили быстро отреагировали: «Еще 1 день 😍😍 OMG ❤️; у тебя опасно открыта главная зона; у меня нет таких фото, я завидую; ты человек загадка, Кайли; можно и не интриговать, я сразу в интересе; Совершенство 💗; безупречная любовь; все такие нетерпеливые; она кайфует от себя; медленно лишает дара речи».

Как видно, занимаясь собственнным косметическим брендом, Кайли всегда старается быть на высоте, доказывая поклонникам, что ее образны ничуть не хуже тех, которые показывают старшие сестры. И хотя девушка не модель ни фигурой, ни ростом - это не мешает Кайли часто принимать участие в необычных съемках

Ранее девушка показала в разделе Стори личные кадры с подготовки к съемке, которые затем появились на множественных фан-аккаунтах, которые распространяют лучшие фото с Дженнер. В этот раз перед объективом она позировала действительно во всей красе.

Напомним, что раскованная сестричка Ким Кардашьян превратилась в куклу Барби в розовом бикини: "Романтичная малышка".

А еще Politeka писала, что горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в прозрачном наряде показала "вишенку на торте": "Вау, эта подача".

Также Politeka сообщала, что осмелевшая Кайли Дженнер хвастнула самым "сочным", надев белье из ниточек: "Важна поза".