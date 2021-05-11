Известная певица украинского происхождения и экс-солистка ВИА Гры Вера Брежнева показала, как празднует день рождения своего мужа Константина Меладзе

В разгар скандала со своим звездным мужем певица продолжает его поддерживать. Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм звезда показала их семейный праздник.

11 мая знаменитому продюсеру исполнилось 58 лет. По этому случаю Меладзе вместе со своей сестрой Лианой и женой отправились на прогулку по реке. Брежнева опубликовала фото, на которых они позируют втроем. При этом, Меладзе и его сестра одеты в простую повседневную одежду, а вот певица для прогулки выбрала романтичное белое платье.

На снимке певица сидит у ног своего мужа и влюбленно смотрит на него снизу вверх, а тот тянется к ней за поцелуем. При этом, Константин выглядит полностью седым.

«Сегодня наше утро было очень светлым. Мы праздновали День Рождения прекрасного талантливого Кости. В семье, радости, сюрпризах и любви. А потом днём узнали о трагедии в Казани…И очень хочется пожелать не только сегодняшним именинникам, а всем людям. Давайте растить детей в любви, нежности, заботе и доброте», - написала Брежнева, упомянув трагедию в российской Казани, где утром 11 мая парень расстрелял людей в школе.

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее пост.

«С именинником», «Шикарные фотографии полные счастья и любви!», «Вера, столько грязи вокруг. Пусть негатив обходит вашу семью и ваши светлые чувства друг к другу», «Муж от любви помолодел», «Любви и долгих лет жизни!», «Константин так резко поседел! Наверное из-за истории с Ани Лорак?», - пишут люди.

Напомним, ранее певица Ани Лорак рассказала в откровенном интервью, что Константин Меладзе хотел близкие отношения взамен на плодотворное сотрудничество.

Позже Оля Полякова поддержала свою коллегу.

Напомним, Брежнева показала красотку-сестру, навсегда уехавшую в Европу, редкие фото: "44 - не возраст".

Как сообщала Politeka, Вера Брежнева в полупрозрачной блузе показала, как выглядит без грамма косметики: "Совершенна".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева без грима и прически похвасталась их с Меладзе пятилетней малышкой: "Две блондинки...".