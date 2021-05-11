Популярная певица Вера Брежнева оригинально поздравила свою старшую сестру с днем рождения
Как известно, 39-летняя украинская певица и экс-солистка ВИА Гры уже пять лет замужем за 57-летним композитором Константином Меладзе. Вера с многодетной семьи - у артистки есть три сестры: Галина, Анастасия, Виктория. Старшая сестра, Галина Галушка родилась 10 мая 1977 года. Она давно перебралась с семьей в Грецию и не ведет светского образа жизни и закрывает свои аккаунты в социальных сетях от посторонних. Так что увидеть старшую сестру певицы удается крайне редко.
На этот раз, Брежнева поделилась в Инстаграм в разделе сториз уникальным снимком со своей родной сестрой. На фото красотки купаются в бассейне вместе с одинаковыми прическами-пучками и в купальниках.
"Сегодня день рождения моей старшей сестрички. 44 - не возраст. Пусть будет крепким здоровье и чтоб чаще виделись", - написала исполнительница, тегнув свою сестру на фото.
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Ранее Брежнева показала, как позирует перед фотографом, пока ее стилист "колдует" над волосами, доводя до совершенства прическу звезды. При этом певица дарит самую очаровательную и даже немного загадочную улыбку и восхищает идеальными чертами лица.
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