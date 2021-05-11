Популярная певица Вера Брежнева оригинально поздравила свою старшую сестру с днем рождения

Как известно, 39-летняя украинская певица и экс-солистка ВИА Гры уже пять лет замужем за 57-летним композитором Константином Меладзе. Вера с многодетной семьи - у артистки есть три сестры: Галина, Анастасия, Виктория. Старшая сестра, Галина Галушка родилась 10 мая 1977 года. Она давно перебралась с семьей в Грецию и не ведет светского образа жизни и закрывает свои аккаунты в социальных сетях от посторонних. Так что увидеть старшую сестру певицы удается крайне редко.

На этот раз, Брежнева поделилась в Инстаграм в разделе сториз уникальным снимком со своей родной сестрой. На фото красотки купаются в бассейне вместе с одинаковыми прическами-пучками и в купальниках.

"Сегодня день рождения моей старшей сестрички. 44 - не возраст. Пусть будет крепким здоровье и чтоб чаще виделись", - написала исполнительница, тегнув свою сестру на фото.

Ранее Брежнева показала, как позирует перед фотографом, пока ее стилист "колдует" над волосами, доводя до совершенства прическу звезды. При этом певица дарит самую очаровательную и даже немного загадочную улыбку и восхищает идеальными чертами лица.

Напомним, юная дочь экс-ВИА Гры Брежневой без лифчика удивила развязной позой: "Сначала подумала, что Вера...".

Как сообщала Politeka, страстная Брежнева показала свою сильную сторону в мужском костюме: "Джеймс Бонд...".

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