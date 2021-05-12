В Украине сохранится холодная погода, однако дожди будут заливать почти половину областей
В среду, 12 мая, во многих областях Украины погодные условия будут не самыми приятными. Как рассказали синоптики Укргидрометцентра, с северо-востока придет циклон, который принесет на левобережную часть страны похолодание.
Однако, на этом неприятные сюрпризы от погоды не заканчиваются. Так, в среду дожди продолжат заливать восточные области, а также Черниговскую, Сумскую и Черновицкую области. А вот на остальной территории страны осадков не ожидается.
В северных областях ночью температура опустится до +7…+10 градусов, а днем ожидается от +13 до +16.
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На западе ночью столбики термометра покажут от +6 до +9 градусов, а днем воздух прогреется до +16….+23. На Закарпатье местами возможно до +25 градусов.
В центре страны ночью ожидается от +6 до +9 градусов, а днем – от +14 до +17.
В восточных областях ночью температура опустится до +5…+8 градусов, а днем ожидается от +14 до +17.
На юге ночью ожидается от +7 до +10, а днем – от +15 до +18.
В Киеве осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться от +8 до +10 градусов, а днем – от +14 до +16.
Напомним, циклоны несут дожди в Украину: где испортится погода в ближайшие дни.
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