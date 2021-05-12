Футболист сборной Украины и полузащитник английской команды "Манчестер Сити" Александр Зинченко отреагировал на третье чемпионство
Команда "Манчестер Сити", за которую играет украинский футболист Александр Зинченко, взяла досрочную победу и стала в 7-й раз чемпионом Англии.
"Невероятно", — подписал фото Зинченко, где он сидит в кресле на фоне трех чемпионских титулов.
"С Чемпионством!", " Заслужил", " Саня,Лучший!", "Зенит тихо плачет в сторонке", " Саня, красавчик! Так держать!", - пишут подписчики в комментариях.
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Кроме того мы писали, что украинский боксер Александр Усик решил кардинально изменить внешний вид.
Соответствующим снимком Усик поделился в Instagram-сторис.
На фото видно, что 34-летний тяжеловес решил сделал себе новую стрижку, он отрастил усы и на мочке левого уха боксера блестит сережка с камнем, который напоминает бриллиант.
На новый имидж Усика отреагировали Boxing Talk в Твиттер, авторы публикации сравнили украинского боксера со звездами фильмов для взрослых 80-х годов.
Напомним, Усик похвастался "крутой тачкой", о которой мечтал с детства: "Все благодаря Богу и трудолюбию"
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