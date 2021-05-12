Украинка завоевала "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште

Гимн Украины прозвучал над столицей Венгрии благодаря Марте Федине.

19-летняя харьковчанка Марта Федина выиграла для Украины первую в истории золотую медаль в сольных выступлениях в артистическом синхронном плавании.

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Важно отметить, что за все время выступлений на европейских первенствах, Украина смогла добыть два командных "золота" в комбинации и одно в произвольной программе.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее мы писали, что футболист сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на третье чемпионство.

Команда "Манчестер Сити", за которую играет украинский футболист Александр Зинченко, взяла досрочную победу и стала в 7-й раз чемпионом Англии.

"Невероятно", — подписал фото Зинченко, где он сидит в кресле на фоне трех чемпионских титулов.

"С Чемпионством!", " Заслужил", " Саня,Лучший!", "Зенит тихо плачет в сторонке", " Саня, красавчик! Так держать!", - пишут подписчики в комментариях.

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