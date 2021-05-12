Украинка завоевала "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште
Гимн Украины прозвучал над столицей Венгрии благодаря Марте Федине.
19-летняя харьковчанка Марта Федина выиграла для Украины первую в истории золотую медаль в сольных выступлениях в артистическом синхронном плавании.
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Важно отметить, что за все время выступлений на европейских первенствах, Украина смогла добыть два командных "золота" в комбинации и одно в произвольной программе.
Видео можно увидеть здесь.
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Ранее мы писали, что футболист сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на третье чемпионство.
Команда "Манчестер Сити", за которую играет украинский футболист Александр Зинченко, взяла досрочную победу и стала в 7-й раз чемпионом Англии.
"Невероятно", — подписал фото Зинченко, где он сидит в кресле на фоне трех чемпионских титулов.
"С Чемпионством!", " Заслужил", " Саня,Лучший!", "Зенит тихо плачет в сторонке", " Саня, красавчик! Так держать!", - пишут подписчики в комментариях.
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