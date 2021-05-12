Украинцам рассказали о новой схеме мошенничества, связанной в ПриватБанком

Жертвы аферистов могут не замечать списание средств неделями и даже месяцами. Хитрость состоит в том, что средства списываются у людей которые не могут проследить за их движениями. Чаще всего это пожилые украинцы, пользующиеся кнопочными телефонами, пишет Обозреватель.

Известно о случае, когда со счета ПриватБанка киевской пенсионерки почти каждый день списывались небольшие суммы. В итоге с февраля по май у нее пропало примерно 6000 грн.

В выписке говорится, что деньги тратились на разного рода игры, онлайн-развлечения, хотя телефон был без интернета, а доступа к карте не было ни у кого. Пострадавшая заметила пропажу после того, как у нее не хватило средств на оплату лекарств в аптеке. Таким же образом списывались средства и у мужа жертвы, но на сумму примерно 7000 грн. Примечательно, что в обоих случаях карты оформляли в одном и том же отделении банка.

Специалисты уверяют, что деньги вернуть легко, если платеж проходил без подтверждения в системе 3D-Secure. Это значит, если средства снимались без подтверждения СМС-сообщением. Тогда банк может оспорить операции через платежную систему.

Однако если платеж был одобрен, то оспорить его и получить возмещение практически невозможно.

Если же банк вовсе отказался разбираться в ситуации, то пострадавший имеете право отправить письменную жалобу в Национальный банк Украины, который назначит проверку.

Отметим, что деньги без ведома хозяина карты могут списываться лишь в трех случаях: когда данные попали к мошенникам, картой воспользовался кто-то из близкого окружения и картой могли воспользоваться и менеджеры банка.

Обезопасить себя можно, отключив функцию интернет-платежей, а также механически стерев CVV-код.

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