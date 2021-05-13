"Мисс Украина" Лиза Ястремская показала фото в вечернем платье и рассказала об ужине

Как сообщает Politeka.net, в этом году на конкурсе "Мисс Вселенная" Украину будет представлять 28-летняя модель Елизавета Ястремская. Девушка уже отправилась в Майами, где будет проходить конкурс, и часто показывает в своем Instagram закулисье и свою жизнь перед главным показом. Так, недавно красотка выложила в микроблоге очаровательное фото в вечернем образе, и рассказала, что собралась в нем на ужин.

Как видно, Лиза запечатлена в холле отеля, она выпрямила спину и стоит в величественной позе. Перед камерой красотка появилась в длинном вечернем платье насыщенного красного цвета, которое подчеркнуло идеальную фигуру и оголило изящные плечи. Свой образ она дополнила белой лентой "Мисс Украины" и бежевым клатчем. Волосы девушки собраны в аккуратную прическу, а на ее лице яркий вечерний макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографии Ястремская рассказала, что они постоянно делают тесты на коронавирус. "После репетиций и очередного теста на COVID-19 мы пошли ужинать", - подписала кадр участница. Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото Лизы, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Сделай все возможное, дорогая", "Потрясающе", "Красивая женщина", "Прекрасная", "Я люблю тебя, королева!", "Красотка", "Ты шикарна".

Напомним, Украинку "не пустили" в США на конкурс "Мисс Вселенная": "К сожалению, для нас – это...".

Как сообщала Politeka, Названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

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