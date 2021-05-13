В 2009 году украинский боксер Александр Усик выиграл главный "бой" - он женился на невероятной красотке Екатерине
С тех пор пара живет душа в душу. У счастливой семейной пары подрастает трое детей: старшая дочь Лиза и двое сыновей – Кирилл и Михаил.
Спортсмен всегда с огромной теплотой отзывается о семье.
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Екатерина была и остается для чемпиона главной женщиной, и оно не удивительно, жена Усика - настоящая красавица.
Боксер недавно заявлял, что хочет четверых детей в семье: "чтобы украинцев и украинок становилось больше".
К слову, украинский боксер Александр Усик решил кардинально изменить внешний вид
Соответствующим снимком Усик поделился в Instagram-сторис.
На фото видно, что 34-летний тяжеловес решил сделал себе новую стрижку, он отрастил усы и на мочке левого уха боксера блестит сережка с камнем, который напоминает бриллиант.
На новый имидж Усика отреагировали Boxing Talk в Твиттер, авторы публикации сравнили украинского боксера со звездами фильмов для взрослых 80-х годов.
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