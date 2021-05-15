Популярная модель и певица Даша Астафьева умеет над собой посмеяться, что регулярно демонстрирует у себя в соцсетях

Как передает Politeka.net, на этот раз 35-летняя певица опубликовала фотографию, сделанную в фотошопе. На снимке она стояла в лодке в растянутых шортах, кепке и майке без рукавов. В руках у нее красовалась огромная рыба. Стоит отметить, что от шарма артистки не осталось и следа. Она была похожа на настоящую рыбачку. Вероятно, так певица могла бы выглядеть, если бы не стала звездой.

«Кое-что обо мне», - подписала фото певица.

В комментариях поклонники звезды стали упражняться в чувстве юмора. Не обошлось и без комплиментов для кумира.

«И никто не скажет, что это фотошоп», «Обожаю», «Даш, привози его домой», «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», «Фигасибе... какие шорты прикольные)))», «Вот это улов!», «Хейтеры скажут фотошоп )))», «М-да... Рыбачка Даша как-то в мае... Впечатлила! Как этот мультипликатор выдержал такое? Респект!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Астафьева ради шутки примерила маску Инстаграм, которая сделала ее лицо похожим на мультипликационного героя. Певица стала пухленькой, но ее, похоже, это не смущало. Гигантские щеки изменили артистку до неузнаваемости.

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