Популярна модель і співачка Даша Астаф'єва розповіла секрет своєї краси

Зірка виглядає завжди ефектно і привабливо, передає Politeka.net. Завдяки своїй натуральній красі співачка отримує масу компліментів.

Як артистці вдається виглядати так приголомшливо, вона розкрила у своєму Instagram один із секретів.

"Я постійно дбаю про стан і здоров'я свого тіла, і також намагаюся не забувати про організм і внутрішні органи в цілому! Кожен з нас хоче довше бути здоровим і щасливим, а цього неможливо без точної, налагодженої роботи всього механізму!",- зізналася Астаф'єва

За словами співачки, вона вибирає тільки корисні й натуральні компоненти, що підтримують імунітет. Так, артистка п'є вітамін Омега-3, яка допомагає їй підтримувати імунітет і дає заряд сил і бадьорості.

Майже за 40 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"І до речі ☺️ таки так! Треба!", "Богиня❤️", " дуже красива❤️❤️❤️", " 😍 😍 😍 Дааашааа", "така....Кучерики.... Даша!", "Дашуууннняяя красуня", "Дашуууннняяя😍 красуня", " які красиві теплі фотоньки🥰", " 👏 👏 👏 і я п'ю❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва народилася четвертого серпня 1985 року. У квітні 2006 року Астаф'єва стала «playmate Місяця» українського видання Playboy, а вже у 2007 році виграла титул «дівчина року». Красуня часто бере участь в сміливих фотосесіях.

Нагадавши, модниця Астаф'єва згадала про головний стильний аксесуар своєї молодості:"було у всіх дівчат".

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