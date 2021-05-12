Популярна співачка Даша Астаф'єва розповіла про головний модний аксесуар своєї молодості

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Даша Астаф'єва, яка не так давно потрапила в лікарню з важким діагнозом, вже поправилася і продовжує радувати своїх фанатів яскравими витівками. так, цього разу зіркова красуня показала в своєму Instagram чарівні кадри з нової фотосесії, на яких позує в цікавій локації.

Як видно, на нових знімках Даша зображена на пірсі, а за її спиною видно красиві яхти. На прогулянку до моря красуня вийшла в стильному вбранні - на ній довге червоно-чорне плаття цікавого фасону, яке відмінно лягло по фігурі. Свій образ вона доповнила масивними черевиками і невеликою чорною сумочкою через плече. Також можна помітити, що співачки нова зачіска – вона заплела афрокосички і зібрала їх в акуратний пучок на потилиці, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фотографії Астаф'єва написала: "Напоминалка вам про те, що часом треба будити в собі людину... Просто втекти від усіх турбот і обов'язків! Насолодитися цим злочином, вдосталь упитися тим, що приносить вам задоволення!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові фото Даші, засинаючи її компліментами в коментарях. "Як захотілося на яхту! Під вітрило", "Красива", "Цариця", "Яка красива леді, чарівна", "Дуже красиво", "Люблю тебе", "На тобі навіть пакет з Макдональдса буде виглядати чарівно", - пишуть фанати.

Нагадаємо, ми розповідали про те, Даша Астаф'єва загриміла в лікарню зі страшним діагнозом, співачка приголомшила подробицями.

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