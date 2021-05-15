В 2009 году украинский боксер Александр Усик выиграл главный "бой" - он женился на невероятной красотке Екатерине

Как пишет Politeka.net, с тех пор пара живет душа в душу. У счастливой семейной пары подрастает трое детей: старшая дочь Лиза и двое сыновей – Кирилл и Михаил. Спортсмен всегда с огромной теплотой отзывается о семье. Екатерина была и остается для чемпиона главной женщиной, и оно не удивительно, жена Усика - настоящая красавица. Сегодня, 15 мая, боксер трогательно поздравил свою Катю с Днем рождения. Об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграм, добавив летнее фото с любимой супругой.

Боксер недавно нежно поздравил любимую женщину с праздником: "С Днём Рождения, моя любимая любовь".

К слову, фолловеры украинского боксера Александра Усика засыпали пару комплиментами и приятными пожеланиями.

"Троих родила и такая красавица, вот это женщина у Усика", "Крутая фотка 🔥", "Боже мой красотища какая 😍😍😍❤️🙌🔥", "Телевизор на заднем фоне, прикольно фото того времени !", "В моём пионерском лагере такая бейсболка была только у самых блатных и у меня", "Нормальний картуз", "А разве бывает любовь не любимая😂 Кепка зачëт💪", "Вы просто суперские. Дай бог вам здоровья 🙏", - пишут в комментариях.

Напомним, Усик похвастался "крутой тачкой", о которой мечтал с детства: "Все благодаря Богу и трудолюбию"