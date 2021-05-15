Известная актриса Николь Кидман показала, как занимается спортом
Как пишет Politeka.net, Николь Кидман является одной из самых популярных звезд Голливуда. Красотке хоть и 53 года, но выглядит она явно моложе. Девушка ухаживает за собой и обожает спорт. В этот раз Николь решила показать в Инстаграм, как бегает.
На фото Николь была в лосинах, топе и кроссовках. Красотка бежала по проселочной дороге среди деревьев. Волосы Кидман пришлось собрать назад, чтобы они не мешали сеансу тренировки.
"Впереди выходные", - написала звезда под фото.
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Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Какой хороший день", "Ты прекрасно выглядишь, Николь", "она бегун, она звезда легкой атлетики", "Как прекрасна моя любовь", "Где это красивое место", "На другом конце планеты я бегу с тобой", "Вы всегда можете бежать ко мне в объятия, увидев фильм с широко закрытыми глазами".
Сообщалось, что знаменитая голливудская актриса Николь Кидман похвасталась фигурой в новом соблазнительном образе.
Кидман позировала в джинсовом костюме, при этом штаны актриса игриво потянула вниз, а куртку сняла и просто держала в руках, оставшись в короткой белоснежной майке-алкоголичке. Наряд "фермерской девочки" удачно подчеркнул все достоинства фигуры Николь.
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