Певица Алина Гросу заинтриговала поклонников новыми снимкам, на которых выглядела очень счастливой

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм 25-летней знаменитости.

Алина вылложила серию фотографий, на которых она позирует со своим предполагаемым избранником Романом Полянским, с которым она все еще официально не подтверждает отношения.

Компанию парочке составил маленький мальчик, как утверждают поклонники, племенник Гросу.

На снимках, Роман нежно обнимает возлюбленную, они катаются на деревянных качелях где-то за городом и, как видно, очень весело проводят время.

«Старшего брата Ромки тут рядом нет, зато есть другой Роман😋 но мы все передаём приветы вам», - подписала она.

Поклонники назвали Алину и Романа - красивой парой и очень рады за них.

"Какие вы милахи",

"Какая красивая пара... 🔥🔥🔥 И племянник - солнышко 😍... Вам идут детки... Дополняют... Занимайтесь карьерой и... любовью",

В интервью Кати Осадчей Алина Гросу как-то говорила, что боится афишировать отношения с новым молодым человеком, ведь в этом вопросе, по ее мнению, не стоит спешить, Романа она представляет публике, как своего близкого друга и коллегу и говорит, что ради нее он переехал из Москвы в Киев.

Напомним, что Алина Гросу, которая недавно развелась, обратилась к украинцам за советом: "Хочу снова попробовать…".

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