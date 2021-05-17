Певица Алина Гросу удивила поклонников новым образом на природе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно развелась с мужем Александром Комковым, часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram. Звезда в последнее время часто меняла образы, чем иногда прямо шокировала своих поклонников, так и в этот раз красотка удивила новым выходом.

В своем микроблоге Алина выложила несколько снимков, на которых запечатлена в интересной локации у озера. Перед камерой она появилась в роскошном образе – на ней длинное черное платье с кружевными элементами весьма интересного фасона. Этот наряд подчеркнул не только изящную фигуру красотки, но и шикарное декольте. Волосы артистки распущены и красиво уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Гросу написала: "Какое удовольствие, что уже можно скинуть с себя все утепляшки и насладиться солнышком и хорошей погодой. Как вы провели выходные? Я с близкими людьми на природе, на репетициях, отдыхе и на прекрасной премии". Пользователи тут же кинулись обсуждать новые фото Алины. "Самая красивая богиня", "Вы очаровательны", "Прекрасный образ", "Волшебная", "Такая красивая", "Красотка", "Очень красивая", "Грандиозная красотка", "Просто вау", - пишут фанаты в комментариях к фото певицы.

Напомним, Алина Гросу, которая недавно развелась, обратилась к украинцам за советом: "Хочу снова попробовать…".

Как сообщала Politeka, Разведенная Гросу разозлила украинцев новой сменой внешности, перестают узнавать: "Для чего рот открывать?".

Также Politeka писала, Гросу заговорила о спорах со второй половинкой и дала совет девушкам: "Хочешь, чтобы...".