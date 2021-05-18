Украинская модель Елизавета Ястремская после провала на конкурсе «Мисс Вселенная» рассказала о своем отношении к победительнице и реакции на объявление результатов

Ранее стало известно, что в конкурсе главных красоток планеты победила 27-летняя Джулия Гама из Бразилии, а представительница Украины не попала даже в ТОП-21. В своем Инстаграм Елизавета поделилась несколькими постами, в которых высказалась о своих впечатлениях от конкурса, сообщает Politeka.net.

В частности, Ястремская назвала свое участие в этом соревновании «бесценным опытом. Высказалась она также и о победительнице.

«Участие в конкурсе "Мисс Вселенная" навсегда останется в моей памяти, как одно из самых ярких событий в моей жизни…От души поздравляю победительницу - представительницу Мисс Мексику Джулию Гаму. Искренне болела за нее, как и за тех девушек, которые получили призовые места, и за каждую из своих сестер из Мисс Вселенной», - написала модель.

Она поблагодарила всех, кто болел на этом конкурсе за нее.

«Мои новые победы впереди. Важнейшая победа для меня - быть признанной тобой, Украина», - добавила Ястремская.

Она также рассказала, как отреагировала на объявление результатов. Модель отметила, что некоторые девушки, не попавшие в ТОП-20 не могли сдержать слез. Однако, сама Елизавета не плакала.

«Девочки рыдали, кто не был в ТОП-20. Особенно Южная Африка – Наташа – очень красивая девушка, она просто не смогла сдержать слезы, она так рыдала…Я не плакала, но я первые полчаса не могла поверить в это. У меня стало темно в глазах», - вспоминает девушка.

Она добавила, что для нее было сложнее всего выдержать многочисленные тренировки перед конкурсом и сон всего по 4 часа в день.

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