Стало известно имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная", а украинка не попала и в ТОП-21

Победительницей конкурса стала Андреа Месе, которая представляла Мексику, сообщает Politeka.net. Девушке 26 лет, она программист по образованию, визажист и активистка, занимающаяся правами женщин.

Первой вице-мисс стала 27-летняя Джулия Гама из Бразилии. Второй – 27-летняя Яник Масета Дель Кастилло из Перу. В ТОП-5 вошли красотки из Индии и Доминиканской Республики, а украинка, Елизавета Ястремская, не вошла и в ТОП-21.



Перед выходом на сцену Ястремская была очень воодушевлена, о чем говорят ее сторис.

"Сегодня день, которого я ждала так долго! Сегодня я участница финала конкурса красоты "Мисс вселенная", о котором я мечтала с детства, и моя мечта осуществилась", - писала "Мисс Украина".

По словам модели, этот конкурс стал для нее платформой для развития и достижения новых высот, поэтому она рада, что этот день наступил.

В одном из видео звезда даже чуть не расплакалась от нахлынувших ее чувств.

"В этой жизни возможно все, потому что я когда-то об этом мечтала, и у меня теперь это есть, и я тоже вам искренне желаю, чтоб все ваши мечты сбывались", - рассказала Ястремская.

А в своем посте модель поблагодарила всех за помощь.

"Независимо от результата, я уже счастлива быть на этой сцене и представлять свою страну. Спасибо @missukraine_universe, @missuniverse за эту возможность, которая случается только раз в жизни", - поделилась Елизавета.

Украинка высказала благодарность всем, кто ее поддержал, а также написала, что рада за будущих победительниц.

Напомним, украинка Ястремская показала роскошное платье для финала конкурса "Мисс Вселенная".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

Также Politeka писала, украинцам показали наряд, в котором Елизавета Ястремская представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная".