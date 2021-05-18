20-летняя дочка популярной певицы Веры Брежневой Соня удивила реакцией на архивные фото своей матери

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Соня Киперман сделала перепост с одной из фан-страничек певицы. На фото Брежнева красовалась в блестящем купальнике и миниатюрной синей юбке. Наряд едва прикрывал самое сокровенное, открыв взору прекрасную фигуру звезды. Как оказалось, эти фото были сделаны для журнала HIM.

Дочка певицы поделилась фотографиями со своими поклонниками, оставив под ним подпись.

«Если бы только она сохранила все свои наряды для меня. Моя мама круче твоей», - подписала фото девушка.

Как известно, Соня – старшая дочь Веры Брежневой. Также артистка воспитывает дочку Сару от второго брака. Певица очень близка со своими дочерьми.

Ранее мы писали, что 39-летняя Брежнева оригинально поздравила свою старшую сестру с днем рождения. Как известно, Вера из многодетной семьи - у артистки есть три сестры: Галина, Анастасия и Виктория. Старшая сестра певицы живет с семьей в Греции. На фото в сторис Брежнева засветила свою родственницу.

«44 - не возраст. Пусть будет крепким здоровье и чтоб чаще виделись», - подписала фото певица.

Напомним, что Вера Брежнева в полупрозрачной блузе показала, как выглядит без грамма косметики: "Совершенна".

Как сообщала Politeka, Брежнева в стильном костюмчике блеснула фигурой на зависть 20-летним: "Сложно поверить, что Вера...".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева после обвинений Ани Лорак похвасталась своим счастьем с поседевшим Меладзе: "Вокруг столько грязи".