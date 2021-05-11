Відома співачка українського походження та екс-солістка ВІА Гри Віра Брежнєва показала, як святкує день народження свого чоловіка Костянтина Меладзе

У розпал скандалу зі своїм зірковим чоловіком співачка продовжує його підтримувати. Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram зірка показала їх сімейне свято.

11 травня знаменитому продюсеру виповнилося 58 років. З цієї нагоди Меладзе разом зі своєю сестрою Ліаною і дружиною вирушили на прогулянку по річці. Брежнєва опублікувала фото, на яких вони позують втрьох. При цьому, Меладзе і його сестра одягнені в простий повсякденний одяг, а ось співачка для прогулянки вибрала романтичну білу сукню.

На знімку співачка сидить біля ніг свого чоловіка і закохано дивиться на нього знизу вгору, а той тягнеться до неї за поцілунком. При цьому, Костянтин виглядає повністю сивим.

"Сьогодні наш ранок був дуже світлим. Ми святкували День Народження прекрасного талановитого Кості. У сім'ї, радості, сюрпризах і любові. А потім днем дізналися про трагедію в Казані...і дуже хочеться побажати не тільки сьогоднішнім іменинникам, а всім людям. Давайте ростити дітей в любові, ніжності, турботі і доброті", - написала Брежнєва, згадавши трагедію в російській Казані, де вранці 11 травня хлопець розстріляв людей у школі.

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її пост.

"З іменинником", "шикарні фотографії повні щастя і любові!", "Віра, стільки бруду навколо. Нехай негатив обходить вашу сім'ю і ваші світлі почуття один до одного", "чоловік від любові помолодшав", "любові і довгих років життя!", "Костянтин так різко посивів! Напевно через історію з Ані Лорак?",- пишуть люди.

Нагадаємо, раніше співачка Ані Лорак розповіла у відвертому інтерв'ю, що Костянтин Меладзе хотів близькі стосунки взамін на плідну співпрацю.

Пізніше Оля Полякова підтримала свою колегу.

Нагадаємо, Брежнєва показала красуню-сестру, назавжди виїхала в Європу, рідкісні фото: "44 - не вік".

Як повідомляла Politeka, Віра Брежнєва в напівпрозорій блузі показала, як виглядає без грама косметики: "досконала".

Також Politeka писала, що Віра Брежнєва без гриму і зачіски похвалилася їх з Меладзе п'ятирічної малятком: "дві блондинки...".