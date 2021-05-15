Популярна співачка Віра Брежнєва показала яскраві кадри з нової весняної фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва, яка починала свою кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними знімками з нової весняної фотосесії, на яких з'явилася в яскравому образі.

На нових фотографіях Віра відображена на прогулянці в красивій зеленій локації. Перед камерою зірка з'явилася в незвичайному образі - на ній світлий брючний костюм з яскравим квітковим візерунком, під піджаком якого короткий чорний топ. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру 39-річної співачки, а топ оголив плоский животик. Волосся красуні розпущене і розпатлане, а на її обличчі легкий макіяж і стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Брежнєва написала:"коли одяг дарує настрій". Користувачі не пройшли повз і почали активно обговорювати нову фотосесію віри, засинаючи її компліментами в коментарях. "Обожнюю такі костюми", "Краса в красі", "Шикарна", "Така красива! Як дівчинка! Складно повірити, що Віра - мама дорослих дочок", "Яка краса. Обожнюю костюми", "Костюм вогонь, модель вогонь", "Яка ви красива", "Красиві фото", "Улюблена Віра", "Красуня", "Розкішний костюм", "Який гарний костюм, Віра!", "Яка красива ви! Все з вами знаходить такі яскраві фарби", - пишуть фанати під фото Брежнєвої.

Нагадаємо, Меладзе без слів продемонстрував, як любить Віру Брежнєву, шанувальники дивуються: "І це все?".

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