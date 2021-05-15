Популярная певица Вера Брежнева показала яркие кадры из новой весенней фотосессии
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и супруга Константина Меладзе Вера Брежнева, которая начинала свою карьеру в группе "ВИА Гра", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными снимками из новой весенней фотосессии, на которых появилась в ярком образе.
На новых фотографиях Вера запечатлена на прогулке в красивой зеленой локации. Перед камерой звезда появилась в необычном образе – на ней светлый брючный костюм с ярким цветочным узором, под пиджаком которого короткий черный топ. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру 39-летней певицы, а топ оголил плоский животик. Волосы красотки распущены и растрепаны, а на ее лице легкий макияж и стильные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Брежнева написала: "Когда одежда дарит настроение". Пользователи не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую фотосессию Веры, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Обожаю такие костюмы", "Красота в красоте", "Шикарная", "Такая красивая! Как девочка! Сложно поверить, что Вера - мама взрослых дочерей", "Какая красота. Обожаю костюмы", "Костюм огонь, модель огонь", "Какая вы красивая", "Красивые фото", "Любимая Вера", "Красотка", "Роскошный костюм", "Какой красивый костюм, Вера!", "Какая красивая Вы! Все с вами обретает такие яркие краски", - пишут фанаты под фото Брежневой.
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