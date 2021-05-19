Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи впечатлила формами в прозрачной кофте

Как сообщает Politeka.net, сегодня Монике 56 лет, но она по-прежнему считается одной из самых красивых и желанных женщин мира. Актриса выглядит моложе своих лет, показывая, что стареть можно красиво – без пластики и множества уколов красоты.

Беллуччи всегда славилась своей фигурой, ведь с молодости она обладает невероятно пышными формами и утонченными изгибами. В сети постоянно публикуют ее архивные пикантные фото, на которых есть, чем полюбоваться.

Так, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм появился снимок, на котором актриса предстала в весьма пленительном виде. Беллуччи была в прозрачной черной блузке, которую она расстегнула. Блузку удерживал корсет, который подчеркивал талию актрисы. Она лежала на кровати, слушая музыку в наушниках. Копна волос добавляла образу живости. Именно таким волшебным видом звезде всегда удавалось покорять мужчин.

В комментариях поклонники стали бурно обсуждать внешность своего кумира.

«Люблю ее с детства», «Она невероятная», «Фантастический лук», «Дикая роза», «Какая красотка», «Идеальная женщина», «Влюбиться легко, забыть невозможно», «Ты просто огонь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 56-летняя Моника Беллуччи показала, почему она эффектнее молодых моделей: "Безупречность в простоте".

Как сообщала Politeka, 56-летняя Моника Беллуччи тряхнула "стариной", перекрасившись в блондинку: "Просто не узнать".

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи в приспущенной кофточке показала, чем привлечь в 56 лет: "Женщина-вдохновение".