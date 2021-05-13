Відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі не перестає дивувати кадрами зі своїх останніх фотосесій

Після кожного опублікованого фото в мережі Instagram зірку завалюють коментарями з питаннями про секрети її догляду за собою, адже артистка може з легкістю похвалитися вельми елегантним і навіть розкішним виглядом. На одному з фан-акаунтів Моніки шанувальники також поділилися її вдалими луками з останньої зйомки.

Не так давно знаменитість попрацювала з популярним фотографом для того, щоб зробити цілу серію фото в різних образах. Проте, акуратні акценти без відвертості і в дуже схожому стилі стали фішкою зірки.

Причому Беллуччі не стала приховувати обличчя під шаром косметики. Відомо, що вона бажає зберегти свої риси обличчя, тому відмовляється від пластики і філерів. Завдяки вдалому ракурсу і приспущеній кофті акцент з її обличчя змістився на прочинені форми.

Також раніше в своєму Instagram пекуча брюнетка вирішила згадати яскраві кадри з фільмів, в яких вона знімалася. У кожному кадрі від зірки не можна відірвати погляду. На деяких її можна помітити з колишнім чоловіком, Венсаном Касселем, а також з актором Брюсом Віллісом. Зірка представала в образах Клеопатри, а також інших персонажів, наприклад, з фільму "Матриця".

"Привіт, Люба, як твої справи?, Боже, Ти-моє натхнення, жінки-ангели ідеальна дівчина, Моніка, Я так тебе люблю, це досить добре, Богиня! Краща актриса всіх часів!", "Королева краси", "я хочу одного разу побачити тебе ближче", "безсумнівно, найпривабливіша жінка в світі", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі оточила себе спекотними красенями, пустивши в хід руки:"Ух, яка...".

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