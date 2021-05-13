Известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи не перестает удивлять кадрами из своих последних фотосессий

После каждого опубликованного фото в сети Инстаграм звезду заваливают комментариями с вопросами о секретах ее ухода за собой, ведь артистка может с легкостью похвастаться весьма элегантным и даже роскошным видом. На одном из фан-аккаунтов Моники поклонники также поделились ее удачными луками из последней съемки.

Не так давно знаменитость поработала с популярным фотографом для того, чтобы сделать целую серию фото в разных образах. Тем не менее, аккуратные акценты без откровенности и в очень похожем стиле стали фишкой звезды.

Причем Беллуччи не стала скрывать лицо под слоем косметики. Известно, что она желает сохранить свои черты лица, поэтому отказывается от пластики и филлеров. Благодаря удачному ракурсу и приспущенной кофте акцент с ее лица сместился на приоткрытые формы.

Также ранее в своем Инстаграм жгучая брюнетка решила вспомнить яркие кадры из фильмов, в которых она снималась. В каждом кадре от звезды нельзя оторвать взгляда. На некоторых ее можно заметить с бывшим мужем, Венсаном Касселем, а также с актером Брюсом Уиллисом. Звезда представала в образах Клеопатры, а также других персонажей, например, из фильма "Матрица".

«Привет, дорогая, как твои дела?, Боже, ты - мое вдохновение,Женщины-ангелы Идеальная девушка, Моника, я так тебя люблю, это довольно хорошо, Богиня! Лучшая актриса всех времен!", "Королева красоты, женщина-вдохновение", "Я хочу однажды увидеть тебя поближе", "Несомненно, самая привлекательная женщина в мире", - написали пользователи сети.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: "Ух, какая...".

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