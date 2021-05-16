Відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі у несподіваному образі кокетливої блондинки з'явилася на зйомках

Знаменита артистка не тільки успішна модель, але ще і вельми впізнавана актриса. Завдяки своїм ролям зірка стала іконою стилю. Її образ, за винятком деталей, не змінювався протягом всієї кар'єри актриси. А зачіску зірка фактично завжди тримала в одному образі.

Проте, заради ролей, зйомок і роботи над обкладинками для глянцю іноді Моніка одягає перуки і блищить перед фанатами в образах кокетливих рудоволосих бестій або завзятих блондинок. Заради ролі цього разу, як виявилося, зірка знову перевтілилася в блондинку.

56-річна знаменитість в грайливому образі позувала разом з другом, а її світлі локони настільки світлі, що обличчя знаменитості просто невпізнанне.

"Ще одне фото з Монікою зі знімального майданчика тиждень тому. Через кілька днів Моніка Беллуччі отримала спеціальну премію Давида ді Донателло, і зараз вона знаходиться в Софії на зйомках нового фільму «Пам'ять» Мартіна Кемпбелла. Вітаю мій дорогий друже!» ,- написав колега Беллуччі, відзначаючи артистку.

До слова, заради таких кадрів Беллуччі, в гонитві за молодістю, все одно намагається не використовувати багато макіяжу і складних зачісок, які їй просто не йдуть на темні кучеряві локони. При цьому колір волосся зірка фактично ніколи не змінювала надовго.

"Як ти залишаєшся завжди такий ідеальний? 🥰 » , «Одна з найкрасивіших жінок у світі❤️», « Хороших вихідних🤗", " ❤ ️ мої вихідні почалися сьогодні вранці, тому велике спасибі за раннє бажання. Це радість, що трохи чарівництва і натхнення, прокидаються від вашої посмішки, адже насамперед я прочитав ваші добрі побажання🌷 ✨", - написали користувачі Мережі.

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