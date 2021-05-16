Известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи в неожиданном образе кокетливой блондинки появилась на съемках

Знаменитая артистка не только успешная модель, но еще и весьма узнаваемая актриса. Благодаря своим ролям звезда стала иконой стиля. Ее образ, за исключением деталей, не менялся на протяжении всей карьеры актрисы. А прическу звезда фактически всегда держала в одном образе.

Тем не менее, ради ролей, съемок и работы над обложками для глянца иногда Моника надевает парики и блистает перед фанатами в образах кокетливых рыжеволосых бестий или задорных блондинок, а иногда даже перекрашивает темные локоны самостоятельно. Ради роли в этот раз, как оказалось, звезда снова перевоплотилась в блондинку.

56-летняя знаменитость в игривом образе позировала вместе с другом, а ее светлые локоны настолько светлые, что лицо знаменитости просто неузнаваемое.

«Еще одно фото с Моникой со съемочной площадки неделю назад. Через несколько дней Моника Беллуччи получила Специальную премию Давида ди Донателло, и сейчас она находится в Софии на съемках нового фильма «Память» Мартина Кэмпбелла. Поздравляю мой дорогой друг!», - написал коллега Беллуччи, отмечая артистку.

К слову, ради таких кадров Беллуччи, в погоне за молодостью, все равно старается не использовать много макияжа и сложных причесок, которые ей просто не идут на темные кудрявые локоны. При этом цвет волос звезда фактически никогда не меняла надолго.

«Как ты остаешься всегда такой идеальной? Просто не узнать 🥰», «Одна из самых красивых женщин в мире ❤️», «Хороших выходных 🤗», «❤️ мои выходные начались сегодня утром, поэтому большое спасибо за раннее желание. Это радость, что немного волшебства и вдохновения, просыпаются от вашей улыбки, ведь первым делом я прочитал ваши добрые пожелания🌷✨", - написали пользователи сети.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: "Ух, какая...".

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