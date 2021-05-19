Комики Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Степан Казанин из "Квартал 95" приехали с концертом в любимый город

На официальном аккаунте студии "Квартал 95" в Инстаграм опубликовали фото коллектива перед концертом, передает Politeka.net.

На фото все кварталовцы сидят в шикарном ресторане за столом и позируют. Среди комиков Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Крапов, Мика Фаталов, Юрий Великий и Владимир Мартынец. Комики сидят за засервированым столом с белой скатертью и ожидают обед, поскольку на улие еще день.

Так, в подписи к снимку "Квартал 95" идется, что сегодня вечером в Одессе "кварталовцы" будут смешить одесситов.

"Одесса, родненькая, ждем всех на концерте сегодня в 20: 00! Мы так соскучились 🤍", - написано под фото.

Фанаты тут же принялись комментировать приезд в Одессу любимых "кварталовцев" и раскритиковали, что концерт решили устроить в будний день - у людей работа: "Лицемеры ужасные!", "В будний день? Ну хоть бы подождали 😢", "А приколи про наркета Баканова і Зелю будуть в випусках квартала?", "🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", "

Хлопці Ви молодці,тільки Володимира Олександровича не хватає❤️❤️❤️❤️❤️ ", "Главного клоуна не хватает", "А Юрчик Ткач, де???🔥".

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