Известная во всем мире супермодель Наоми Кэмпбелл выглядит изумительно даже в простом белом платье

Наоми Кэмпбелл совсем недавно удивила мир радостной новостью. Дело в том, что Наоми, которой через 3 дня исполнится 51 год, поделилась в посте, что теперь она мать дочери, которую так давно хотела завести. По этому поводу фанаты начали массово вспоминать лучшие фотосессии модели, которыми можно гордиться.

Как известно, долгое время Наоми отказывалась от того, чтобы завести детей. Более того, она говорила, что не желает торопиться и полностью посвящала себя карьере. Среди работ Наоми тысячи фото разного стиля и направления. К примеру, чувственный кадр в белом платье не смог оставить фанатов равнодушными.

К сожалению, в комментариях других профилей много критики относительно ее возраста и о том, что звезда больше любит себя, чем кого-то другого, поэтому, глядя на такие фото, людям сложно увидеть в Наоми нежную мать.

«У меня есть следующий ответ на это; никто из нас не знает, какой путь она прошла, чтобы стать матерью, и не должен ее за это осуждать; отправка наилучших пожеланий более чем приветствуется 😌; какая разница ,как она красива, главное натуральность; хороша будет всегда, в любой роли» - пишут в сети.

Мы также писали, модель не стала распространяться на тему того, как малышка появилась на свет – она могла как усыновить ее, так и принять от суррогатной матери. Однако, это не отменяет того, что ребенок ее, хотя сама она вряд ли его родила. Судя по снимку, можно предположить, что Наоми стала мамой девочки.

"Прекрасное маленькое счастье выбрало меня в качестве своей матери. Это такая огромная честь для меня — принять в свою жизнь эту нежную душу, что не хватает слов, чтобы описать связь, которая теперь есть между нами, мой ангел. Нет большей любви на свете", - написала в подписи к кадру Кэмпбелл.

Напомним, 50-летняя Наоми Кэмпбелл вспомнила, какой "пантерой" была в молодости: "Все еще хороша".

Как сообщала Politeka, 50-летняя Наоми Кэмпбелл в черном комплекте доказала, что не хуже молодых моделей: "Можно поучиться".

Также Politeka писала, Наоми Кэмпбелл не сдержала эмоций, потеряв близкого друга-рэпера: "Скучаю по тебе каждый день".