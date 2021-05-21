Бывший муж певицы Славы Каминской, пластический хирург Эдгар Каминский прокомментировал скандал с бывшей солисткой ВИА Гры Мишей Романовой

Как пишет Politeka.net, в интервью Славе Демину в шоу «Слава +» он рассказал, что беременность не является противопоказанием к операции. Каминский не стал прямо отвечать, делал ли он операцию Мише Романовой, но заявил, что опасности для ребенка в такой ситуации не было. Он подчеркнул, что не может обсуждать своих клиентов, если они не давали на это согласия.

«Современный наркоз - безопасен. И беременные - такие же люди. Хотите сказать, что они не болеют? Беременность - не противопоказание к операции», - заявил врач.

Как известно, ранее Миша Романова призналась, что в одной из столичных клиник ей сделали операцию по увеличению груди. Позже она узнала, что операция проводилась, когда она уже была беременна, но не знала об этом. По мнению певицы, она была шокирована произошедшим и несколько дней рыдала.

«После этого поняла - врачам нельзя доверять на 100%. Никто не застрахован от их халатности», - отметила Романова.

Позже телеведущая Катя Осадчая выяснила, что операцию Мише делал Эдгар Каминский.

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