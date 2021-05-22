Известная модель Эмили Ратаковски впечатлила фигурой в стильном бикини
Как пишет Politeka.net, Эмили Ратаковски является успешной американской моделью и начинающей актрисой. Красотка не так давно родила ребенка, но уже успела восстановить фигуру. И хоть красотка не так часто сейчас публикует в Инстаграм фото, не забывают о ней фанаты, которые активно развивают фан-странички девушки.
На фото, которое появилось на одном из аккаунтов в Инстаграм, Эмили позировала в розовом бикини, в котором трусики были на полосочках. Девушка стояла на балконе на фоне других высоток, демонстрируя роскошную фигурку.
Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но обычно звезду без комплиментов не оставляют: "Роскошная во всем".
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Располневшая Каменских решилась на кардинальные перемены, честные фото: "Думали, я вешу все сто"
Рыбак показал девушку, к которой ушел после "Холостячки", сравнивали с Мишиной: "Женитесь, пока она рядом"
Кошевой из «Квартал 95» устроил разнос своей жене: «И мне что теперь, из дому уйти?»
"Ты с нами навсегда": оборвалась жизнь легенды киевского "Динамо"
Сообщалось, что известная модель Эмили Ратаковски на прогулке показала, как сильно похудела после родов.
С наступлением теплой погоды Эмили больше не прячется от камер и с гордостью расхаживает на прогулке, показывая формы во всей красе. Многим было сильно интересно, как похудела Эмили и как изменилась в целом после рождения сына.
Напомним, Эмили Ратаковски в коротеньком топе показала фигуру через пару месяцев после родов
А еще Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски в коротком платье засветила похудевшую фигуру после родов
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски решилась показать фигуру после родов в платье с вырезом на всю спину