Известная модель Эмили Ратаковски впечатлила фигурой в стильном бикини

Как пишет Politeka.net, Эмили Ратаковски является успешной американской моделью и начинающей актрисой. Красотка не так давно родила ребенка, но уже успела восстановить фигуру. И хоть красотка не так часто сейчас публикует в Инстаграм фото, не забывают о ней фанаты, которые активно развивают фан-странички девушки.

На фото, которое появилось на одном из аккаунтов в Инстаграм, Эмили позировала в розовом бикини, в котором трусики были на полосочках. Девушка стояла на балконе на фоне других высоток, демонстрируя роскошную фигурку.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но обычно звезду без комплиментов не оставляют: "Роскошная во всем".

Сообщалось, что известная модель Эмили Ратаковски на прогулке показала, как сильно похудела после родов.

С наступлением теплой погоды Эмили больше не прячется от камер и с гордостью расхаживает на прогулке, показывая формы во всей красе. Многим было сильно интересно, как похудела Эмили и как изменилась в целом после рождения сына.

Напомним, Эмили Ратаковски в коротеньком топе показала фигуру через пару месяцев после родов

А еще Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски в коротком платье засветила похудевшую фигуру после родов

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски решилась показать фигуру после родов в платье с вырезом на всю спину



