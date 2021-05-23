Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе - младший брат композитора Константина Меладзе награжден престижной премией

Валерий Меладзе после скандала, который коснулся его брата Константина Меладзе получил специальную награду "Легенда российского шоу-бизнеса" в рамках Русской Музыкальной Премии. Об этом сообщили в Инстаграм-паблике Мeladzemusic, сообщает Politeka.net.

Как известно, Лорак стала подопечной Меладзе в 2007 году. Выпустив совместную песню с его братом Валерием, сотрудничество продлилось недолго. Сейчас же Каролина заявила, что Константин якобы делал непристойные предложения взамен на сотрудничество. По словам певицы, она вежливо отказалась, после чего продюсер заблокировал ее номер в телефоне.

Пользователи Сети восхищены достижением артиста.

"Ани Лорак с этой премии была снята?)", "Вот это я понимаю, действительно, ЛЕГЕНДА🔥🔥😍", "Поздравляю заслуженно👏👏👏

Какая хорошая премия!", "Отлично!!!👏👏по-другому и быть не могло! Я бы сказала, Герой романа. 💗", "Важные этапы жизни связаны с песнями Валерия-Кости", " Самый лучший исполнитель, браво🔥👏👏👏обожаю ваше совместное творчество😍❤️", " Это точно!👏👏👏 Люблю с детства!❤️❤️❤️😘😘😘", - пишут в комментариях.

Ранее в интервью Ани Лорак обмолвилась, что Константин Меладзе предлагал ей особые условия сотрудничества взамен на продвижение по карьере.

Напомним, Ани Лорак прервала молчание после новых обвинений Меладзе, обратившись к поклонникам: «Я прошу всех вас…»

Как сообщала Politeka, Приходько влезла в скандал с Лорак и Меладзе и пожалела об этом: "Свечу не держала..."

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