Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова показала себя в новом образе, удивив откровением
В прошлом году на 24-летнюю бывшую гимнастку свалилась небывалая слава после того, как она заполучила заветное кольцо от "Холостяка" Михайлюка в финале шоу. И хоть отношения у парочки не сложились (не выдержали даже трех месяцев "тишины", пока эфиры показывали на ТВ), Даша все равно полюбилась украинцам. За жизнью длинноногой красотки наблюдают почти 300 тыс. подписчиков в Инстаграм.
Ульянова частенько появляется в смелых образах, на грани приличия, удивляя пластикой и гимнастическими трюками. Также делится секретами красоты и поддержания себя в хорошей форме.
На новом фото Даша позировала в черных шортиках-"парашютах" и голубом пиджаке, дополнив лук ботинками и стильной сумочкой, передает Politeka.net.
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В подписи красотка заговорила о наболевшем: оказывается, у популярности есть обратная сторона медали.
"На сегодняшний день я поняла одно: что бы ты не сказал, какую бы точку зрения не пытался донести - тебя все равно захейтят) обратная сторона публичности 🤷🏻♀️ Чего уж говорить, если некоторые умудряются хейтить мое родимое пятно 😅 Но я рада, что на меня подписаны прекрасные адекватные люди, которые даже, если не согласны с моим мнением, не переходят на личности. 👌🏻❤️", - поделилась она.
Пользователи с энтузиазмом обсудили пост Ульяновой в комментариях:
"Классная Даша🔥🔥🔥 И всё у тебя замечательно👍"
"Культуры у людей не хватает ("
"Дашка, ты красотка❤️"
"Даша, ты очень классная, добрая и отзывчивая! Люби себя!"
Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова задрала ногу, показав мастерство акробатики на пляже: "Баловница".
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