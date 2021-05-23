Ушла из жизни знаменитая российская и советская актриса Нина Шацкая

О смерти звезды фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» сообщили российские СМИ. Актрисе был 81 год. Причина ее смерти пока не раскрывается.

«На 82-м году жизни не стало Нины Шацкой. Известная театральная актриса, в кино ее многие видели в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (пионервожатая)», - написал знакомый Шацкой Иван Шаблов в социальных сетях.

Последние несколько месяцев актриса боролась с серьезной болезнью. Она практически не покидала дом и не общалась с друзьями. Также известно, что Шацкая была безутешна после смерти своего мужа Леонида Филатова, которого не стало в 2003 году. Она долго восстанавливалась после этого потрясения.

Близкие актрисы пока не называли дату ее похорон.

Отметим, что Нина Шацкая была актрисой в Театре на Таганке в течение 30 лет. Позже она работала в «Школе современной пьесы». За свои заслуги актриса была удостоена звания Заслуженной артистки России.

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Известно, что женщина скончалась на 59-м году жизни, не дожив до 60-летия всего несколько месяцев. О причинах смерти дочь актрисы не сообщила.

Напомним, не стало известного советского актера и режиссера, коллеги сообщили о трагедии: "Причиной смерти...".

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