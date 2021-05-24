Из-за циклона половина Украины снова окажется в зоне дождей, гроз и сильного ветра

О том, какой будет погода в понедельник, 24 мая, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Они предупредили, что ночью дожди пройдут на западе, на севере и в центре страны. Днем на северо-востоке, а также в Херсонской и Винницкой областях также ожидаются обильные осадки, местами грозы.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко уточнила, что причиной дождей станет циклон, который накроет почти половину областей. Она также предупредила о сильном северо-западном ветре.

На севере ночные температуры будут колебаться от +10 до +13 градусов, а дневные – от +15 до +18.

На западе ночью ожидается от +6 до +10 градусов, а днем столбики термометров покажут от +16 до +19.

В центральных областях ночью будет от +10 до +13 градусов, а днем – от +17 до +20.

На востоке ночью ожидается от +9 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +18…+26.

В южных областях ночью ожидается от +11 до +14 градусов, а днем – от +21 до +25.

В Киеве ночью пройдет сильный ливень, а днем осадки будут умеренными. Ночные температуры будут колебаться от +11 до +13 градусов, а дневные – от +17 до +19.

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