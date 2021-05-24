Звезды "Женского квартала" всколыхнули публику забавной сценкой о любви

Звезды студии "Квартал 95", анонсировали продажу билетов на свои леьтние съемки, показав забавное видео. В студии "Квартал 95" активно ведут официальный аккаунт в социальной сети Instagram и часто делятся с поклонниками уникальными видео и фото. Недавно в "Женском Квартале" показали успешный курортный роман.

"Купидон, которого мы заслужили", - эпично подписано видео.

"По мнению опытных отдыхающих, курортный роман считается успешным тогда, когда он заканчивается одновременно из отпуском. Ну в других случаях это заканчивается либо свадьбой, либо разводом", - сказала вначале сценки Анастасия Оруджова.

Диалог на пляже между мужчиной и женщиной:

"Тебе еще два дня в Одессе осталось, а на твой лимонад еще ни одна оса не села! Еще ни один катер не заплыл в твою бухту...", - говорит мужчина, слегка "подкатывая" по-одесски.

Но девушке такой дикий флирт не очень по душе и она со всех сил сопротивляется.

Обладательница завидных форм, Ирина, частенько радует поклонников яркими образами и откровенными снимками в своем микроблоге в Инстаграм. На новом фото, которым поделилась в соцсети, звезда предстала в стильном наряде: белом топе и такого же цвета джинсах, передает Politeka.net.

Напомним, что блондинка из "Женского квартала" появилась на пляже в купальнике без верха: "Господи, что ты там прячешь".

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" показала, как релаксирует в Турции: "Ирочка, я...".