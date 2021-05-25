Актриса и певица Дженнифер Лопес во время отдыха может показать не только удачный загар

Все чаще у Дженнифер Лопес под постами в Инстаграм можно заметить недоумение пользователей сети о том, как же ей удается так выглядеть в своем возрасте (этим летом артистке исполняется 52 года). Лопес даже запустила собственный косметический бренд, желая доказать, что способность женщины выглядеть без уколов красоты моложе своих лет вполне реальна.

Сама она факт вмешательства косметологов в ее внешний вид называет ложью и подмечает, что залог ее красоты в здоровом образе жизни, бесконечных тренировках и правильном питании. К слову, на отдыхе, во время работы или в поездке рядом с Дженнифер всегда будет стакан воды. Такие термокружки она носит с собой, чтобы постоянно «питать» кожу, как говорит сама звезда.

На пляже Лопес с гордостью показывает себя: нежась на солнце, она выглядит вполне естественно и просто без макияжа. Однако даже так, в коричневом купальнике с декольте, Дженнифер кажется моложе своих лет. К слову, загорает Лопес не так часто, боясь, что солнце повлияет на ее кожу и она станет слишком дряблой.

Отметим, звезда отказалась от всех напитков, кроме воды и сока, а также регулярно увлажняет кожу и пьет очень много воды. На одном из последних селфи хорошо видно, почему Лопес не смущается показывать и пресс.

На пике популярности Дженнифер даже смогла открыть собственный бренд косметики, ведь может утверждать, что благодаря правильному уходу она всегда молода, с этим согласны фанаты:

«Превосходная, не оторваться; какая романтика, чудесно; мне очень нравится белый топ; такой живот бы все; О чем я думал? После этого забыл; Вечно красавица, мой ангел; Мне нравится эта фотография jlo xoxo xoxo 😘; Твоего природного обаяния через край; Ваше лицо похоже на тонкий кусок фарфора».

Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже: "Хочется всегда любоваться".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с большим декольте показала свою настоящую любовь после расставания с женихом: "Вау, что за история".