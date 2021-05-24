Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко впечатлила ярким перевоплощением
Как пишет Politeka.net, 38-летняя Булитко является одной из ведущих актрис «Дизель шоу». Она регулярно перевоплощается в разных героинь, чтобы смешить украинцев. На свежих кадрах, которые Булитко опубликовала у себя в Инстаграм, она позировала с короткими белыми волосами и броским макияжем в стиле 90-х. Она танцевала с коллегой под песню «Дым сигарет с ментолом».
«Машина времени существует», - подписала фото Булитко.
В комментариях артистке оставили массу отзывов. Поклонники единодушно решили, что на видео Булитко очень сильно похожа на российскую исполнительницу Ирину Аллегрову.
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«Копия - Ирина Аллегрова)) привет, 80-е)))», «точно-точно! Миниатюрная копия Ирины Аллегровой. Гримеры - потолок!», «На Аллегрову похожи», «только хотел написать про Аллегрову, а тут уже», «У Вики новый роман?!», «Вика ты прекрасная и восхитительная. Как звезда 80-х», «Младший лейтенант – что-то не танцует Он», - пишу пользователи сети.
Ранее мы писали, что Булитко показала, как развлекалась в Турции. Виктория порадовала поклонников пляжными фото и не только. В своей юмористической манере актриса покрутилась перед камерой в купальнике.
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