Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко зважилася на незвичайну процедуру, щоб зберегти молодість і красу

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка телеекранів опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких поділилася переживаннями ДО і результатами ПІСЛЯ.

"Я ось їду на масаж обличчя. Прям курс собі взяла! Пройду його і зрозумію - допомагає чи ні", - повідомила Вікторія, перебуваючи за кермом.

Відзначимо, масаж обличчя останнім часом стал б'юті-трендом. Це активний лікувальний метод, під впливом якого підвищуються окислювально-відновні процеси, харчування тканин і м'язів. Головне достоїнство цієї процедури - нетравматична робота з обличчям, яка допомагає вибудувати кращий контакт зі своєю зовнішністю і прийняти себе.

На наступних кадрах Вікторія теж постала в автомобілі, закликавши шанувальників помилуватися її "новою зовнішністю".

"Ну, ось я і виповзла з царства краси... Як я вам, а?", - каже на кадрах зірка.

Раніше ми розповідали, що Булітко приголомшила Євгена Сморигіна, свого колегу з "Дизель шоу", несподіваним подарунком. Опинившись в гримерці, де артисти готувалися до виступу, переодягнена в поліцейську форму Вікторія вручила йому загадкову коробочку з кремом: "Євген Михайлович, вам тут передали прямо з Ізраїлю... Я думала, що мені, а це вам!".