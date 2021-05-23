Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко зважилася на незвичайну процедуру, щоб зберегти молодість і красу
Як передає Politeka.net, 38-річна зірка телеекранів опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких поділилася переживаннями ДО і результатами ПІСЛЯ.
"Я ось їду на масаж обличчя. Прям курс собі взяла! Пройду його і зрозумію - допомагає чи ні", - повідомила Вікторія, перебуваючи за кермом.
Відзначимо, масаж обличчя останнім часом стал б'юті-трендом. Це активний лікувальний метод, під впливом якого підвищуються окислювально-відновні процеси, харчування тканин і м'язів. Головне достоїнство цієї процедури - нетравматична робота з обличчям, яка допомагає вибудувати кращий контакт зі своєю зовнішністю і прийняти себе.
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На наступних кадрах Вікторія теж постала в автомобілі, закликавши шанувальників помилуватися її "новою зовнішністю".
"Ну, ось я і виповзла з царства краси... Як я вам, а?", - каже на кадрах зірка.
Раніше ми розповідали, що Булітко приголомшила Євгена Сморигіна, свого колегу з "Дизель шоу", несподіваним подарунком. Опинившись в гримерці, де артисти готувалися до виступу, переодягнена в поліцейську форму Вікторія вручила йому загадкову коробочку з кремом: "Євген Михайлович, вам тут передали прямо з Ізраїлю... Я думала, що мені, а це вам!".
"Ну, не від мух і комарів!", - пожартувала Булітко.
Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" покрасувалася в купальнику, засвітившись в чоловічій компанії:" випадково вийшло..."
Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" показала, як коротала вечори на відпочинку в Туреччині:" а думки все про нього..."